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Спортивные новости

Черданцев призвал пересмотреть правила фиксации офсайда после VAR

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Спортивный комментатор Георгий Черданцев призвал пересмотреть правила фиксации офсайда после использования видеоассистента рефери (VAR). Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

В качестве примера Черданцев рассмотрел спорный эпизод в матче «Химки» — «Ростов», когда гол Али Соу был отменен из-за пограничного положения «вне игры».

«Совершенно очевидно, что особенно в контексте возникшей ситуации формулировка «любая часть тела, которой можно забить гол» является идиотизмом. Что например если у футболиста возникнет эрекция и ее производное окажется за линией офсайда? Тоже отменят гол?

Очевидно, что формулировка правила офсайда особенно после введения VAR должна быть пересмотрена, иначе жопа будет возникать постоянно», — написал Черданцев.

Ранее сообщалось, что наставник «Сочи» Владимир Федотов объяснил поражение от московского «Локомотива» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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