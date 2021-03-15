Буллит Гусева не помог «Нью-Джерси» одолеть «Айлендерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» оказался слабеее «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча прошла в Ньюарке на арене «Пруденшал Центр» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей в серии послематчевых бросков со счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Киффер Беллоуз и Брок Нельсон.

У проигравшей команды отличились Янне Куокканен и Егор Шарангович.

Победный буллит на счету Оливера Уальстрема.

Ранее сообщалось, что нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 24-е очко в сезоне НХЛ и стал лучшим бомбардиром среди россиян.