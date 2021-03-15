Капитан «Локомотива» Чорлука выпил пива в честь победы над «Сочи»

Капитан московского «Локомотива» Ведран Чорлука выпил пива в честь победы над «Сочи» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Соответствующий пост защитник опубликовал в своем Instagram.

Напомним, что «железнодорожники» обыграли черноморский клуб со счетом 3:1.

Этот успех позволил подопечным Марко Николича набрать 37 очков и подняться на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал ситуация с избиением игрока юношеской команды Максима Шнапцева.