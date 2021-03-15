Футболист «Ростова» пойман на применении допинга

Нападающий «Ростова» Владимир Обухов подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на официальное письмо Международной федерации футбола (ФИФА), направленное на имя генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева.

В письме указывается, что в пробе был обнаружено запрещенное вещество метандиенон. Отмечается, что тест, взятый в 2013 году на сборах молодежной сборной России в Новогорске, значился как отрицательный в базе данных московской антидопинговой лаборатории.

В ФИФА заявили, что в распоряжении организации имеются доказательства того, что были предприняты попытки скрыть неблагоприятный результат анализа (AAF) с помощью «альтернативной методологии исчезновения положительных допинг-проб» (alternative DPM).

Также в письме говорится, что департамент разведки и расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) пришел к выводу, что проба футболиста была ложно заявлена в систему ADAMS московской лабораторией как «отрицательная».

Если российский футболист не сможет доказать свою невиновность, он будет дисквалифицирован на четыре года.

Обухов выступает за «Ростов» с октября 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Мария Сотскова была дисквалифицирована на десять лет за употребление запрещенного вещества фуросемида и фальсификацию документов.