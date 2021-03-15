Стало известно имя второго попавшегося на допинге российского футболиста

Международная федерация футбола (ФИФА) направила в Российский футбольный союз (РФС) информацию о возбуждении дисциплинарного дела в отношении защитника пермской «Звезды» Ивана Князева, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, футболист сдал положительный допинг-тест в период выступления за молодежную сборную России.

15 марта стало известно, что ФИФА направила письмо на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева, в котором утверждается, что нападающий «Ростова» Владимир Обухов нарушил антидопиновые правила в 2013 году, однако проба была ложно заявлена в систему ADAMS Московской лабораторией как отрицательная.

В РФС заявили, что дела возбуждены в отношении двух игроков и одной футболистки, однако официально имена спортсменов не разглашаются.

Ранее агент игрока «Ростова» отреагировал на обвинения ФИФА в сокрытии допинг-проб.