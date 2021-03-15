КДК РФС рассмотрит эпизод с избиением футболиста «Локомотива»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) запросил у московского «Локомотива» документы по инциденту, произошедшему после матча с «Чертаново» в Юношеской футбольной лиге-2, сообщает РИА «Новости».

13 марта после встречи «Локомотив» — «Чертаново» между игроком «железнодорожников» Максимом Шнапцевым и несколькими футболистами другой команды произошла потасовка, в результате которой Шнапцев получил перелом носа и сотрясение мозга.

Заседание КДК РФС пройдет 18 марта в 13.00 мск.

Ранее член совета директоров «Локомотива» прокомментировал избиение Шнапцева.