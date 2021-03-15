Денисов пытался перейти в «Спартак» ради мести «Зениту»

Бывший полузащитник сборной России, петербургского «Зенита», московских «Динамо» и «Локомотива», а также махачкалинского «Анжи» Игорь Денисов признался, что в один из этапов своей карьеры хотел перейти в столичный «Спартак». Данная идея у хавбека возникла еще во времена его выступления за «Зенит». Тогда у Денисова имелись проблемы в общении с руководством петербургского клуба.

«Во время ссоры с «Зенитом» мне лично звонил Валерий Карпин, и я ему честно ответил: «Я ненавижу ваш «Спартак», просто ненавижу». У меня ведь и с Карпиным тогда была проблема, но я был готов перейти в «Спартак» только для того, чтобы обыграть «Зенит», я сказал, что сделаю все для этого. Это были мои слова. То ли я себя до такой ручки довел, то ли «Зенит», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Денисова, который подчеркнул, что его переход в «Спартак» почти состоялся, но сорвался из-за нежелания «Зенита» отпускать игрока в стан принципиального соперника.

В составе «Зенита» Игорь Денисов трижды стал чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а в 2008 году вместе с сине-бело-голубыми завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. В мае 2019 года он объявил о решении завершить карьеру футболиста.