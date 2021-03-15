WADA приняло решение о будущем окрашенного в российские цвета болида Мазепина

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) провело расследование в отношении американской команды «Формулы-1» «Хаас», которая представила новый болид, окрашенный в цвета флага России.

В новом сезоне одним из пилотов команды будет российский гонщик Никита Мазепин. В связи с санкциями, которые ввел Спортивный арбитражный суд (CAS) против России в декабре 2020 года, отечественным спортсменам запрещено использовать национальную символику на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года. Данный вердикт распространяется и на гонки «Формулы-1», поэтому Мазепин будет выступать в качестве нейтрального спортсмена. Учитывая этот факт, выполненный в российских цветах новый болид «Хааса» вызвал много вопросов.

По информации портала Formula1News, WADA нарушений правил со стороны «Хааса» не зафиксировало и никаких санкций к американцам предпринимать не будет.