Умер вице-чемпион Европы Юрий Шикунов

В возрасте 81 года из жизни ушел прославленный советский футболист и российский тренер Юрий Шикунов. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Причины смерти не раскрываются.

«Российская премьер-лига выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Ивановича Шикунова», — говорится в заявлении.

Юрий Шикунов является мастером спорта СССР и заслуженным тренером РСФСР. В своей карьере он выступал за таганрогское «Торпедо», а также ростовские СКА и «Ростсельмаш». В составе советской сборной он стал вице-чемпионом Европы в 1964 году, когда в финале первенства сборная СССР уступила команде Испании (1:2). По окончании карьеры футболиста Шикунов стал начальником ростовского СКА, а также работал тренером в «Ростсельмаше» и «Шахтера» из города Шахты.