«Ростов» не получил никаких документов о проваленном допинг-тесте Обухова

Представители «Ростова» прокомментировали информацию о том, что нападающий клуба Владимир Обухов подозревается в нарушении антидопинговых правил. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу желто-синих, никаких соответствующих документов в отношении футболиста клуб не получил. При этом 15 марта стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) направила письмо на имя генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева, в котором утверждается, что Обухов нарушил антидопинговые правила в 2013 году, однако проба была ложно заявлена в систему ADAMS Московской лабораторией как отрицательная.

В 2013 году права на футболиста принадлежали московскому «Спартаку», но он был арендован столичным «Торпедо». Отмечается, что его допинг-проба, взятая тогда, дала положительный результат на наличие в организме запрещенного анаболического стероида метандиенона.

«Ростов» не получал никаких официальных писем по Обухову, поэтому нам сложно прокомментировать данную ситуацию. Даже если эпизод имел место, то нужно четко обозначать, что речь идет о событии 2013 года, когда футболист являлся игроком «Спартака» и выступал за «Торпедо» на правах аренды. Мы дождемся официальных бумаг, а затем сможем дать более предметный комментарий», — говорится в сообщении.

Обухов перешел в «Ростов» в октябре 2020 года. В текущем сезоне нападающий провел 18 матчей и сделал одну результативную передачу.