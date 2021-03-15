Денисов рассказал о несостоявшемся переходе в европейский клуб

Бывший полузащитник сборной России, петербургского «Зенита», московских «Динамо» и «Локомотива», а также махачкалинского «Анжи» Игорь Денисов признался, что после победы с сине-бело-голубыми в Кубке УЕФА в 2008 году имел возможность продолжить карьеру в Европе.

«У меня были предложения из Европы, но я отказался. «Зенит» создает такие условия, зачем уезжать? Можно было уехать, если бы меня пригласила «Барселона» с «Реалом». Но нос не дорос. Были предложения из пятерки сильнейших чемпионатов», — приводит его слова «СЭ».

В составе «Зенита» Игорь Денисов трижды стал чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а в 2008 году вместе с сине-бело-голубыми завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. В мае 2019 года он объявил о решении завершить карьеру футболиста.

Ранее Денисов рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак».