Гвардиола вступил в полемику с Зинченко во время пресс-конференции

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в ходе пресс-конференции, приуроченной к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с менхенгладбахской «Боруссией» ответил на вопрос о том, по силам ли «горожанам» завоевать четыре титула в сезоне. «Сити» уверенно лидирует в Английской премьер-лиге (АПЛ), пробился в четвертьфинал Кубка Англии, а также в финал Кубка английской лиги.

«Бавария» в прошлом сезоне доказала, что это возможно. Они ведь выиграли все титулы. В свое время это же сделала «Барселона» под руководством Хосепа Гвардиолы. Думаю, что все реально. У нас фантастическая команда, в которой собраны лучшие игроки планеты. Почему бы и нет?» — приводит слова Зинченко официальный сайт УЕФА.

Данный вопрос сразу же подхватил и Гвардиола. Наставник «Сити» вступил в полемику со своим подопечным и заявил, что тому не стоит задумываться о возможности завоевать все трофеи за один сезон.

«Я буду постарше Александра Зинченко. У меня больше опыта, и я с ним не согласен. Александр должен думать только о том, чтобы хорошо сыграть завтра и выйти в четвертьфинал. Это единственно возможный путь», — добавил тренер.

Ответный матч 1/8 финала ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Боруссией» (М), который из-за коронавирусных ограничений пройдет в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена», состоится 16 марта. Первая встреча завершилась победой «горожан» со счетом 2:0.