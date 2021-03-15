Пропустивший 10 мячей от «Сочи» 18-летний вратарь нашел себе новый клуб

18-летний российский вратарь Денис Попов продолжит карьеру в латвийском клубе «Валмиера». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Попов получил известность после матча 23-го тура Российской премьер-лиги сезона-2019/20 с «Сочи», который завершился разгромной победой сочинцев со счетом 10:1. У «Ростова», за который Попов тогда выступал, на поле вышли игроки юношеского состава из-за того, что основная команда целиком осталась на карантине из-за вспышек заражения коронавирусом. Несмотря на то, что Попов пропустил десять мячей, он был признан лучшим игроком матча, установив рекорд Премьер-лиги по количеству спасений (15).

Состав «Ростова» вратарь покинул в декабре 2020 года. Новый клуб россиянина по итогам прошлого сезона занял третье место в латвийском чемпионате, а также не смог квалифицироваться в групповой раунд Лиги Европы.