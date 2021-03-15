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Спортивные новости

Тренер сборной России предложил норвежцам повесить портрет Большунова во всех комнатах

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер резко отреагировал на заявления наставника норвежской национальной команды Эйрика Мюр Носсума, который накануне предложил своим лыжникам повесить в туалете фотопортрет россиянина Александра Большунова. Таким образом Носсум хотел вдохновить и мотивировать норвежских лыжников на победу над Большуновым.

«Им надо повесить портрет Большунова не только в туалете, а во всех комнатах в доме», — приводит слова Крамера NRK.

Ранее идею Носсума скептически расценил один из лидеров норвежской сборной Йоханнес Клебо.

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