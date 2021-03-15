Тренер сборной России предложил норвежцам повесить портрет Большунова во всех комнатах

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер резко отреагировал на заявления наставника норвежской национальной команды Эйрика Мюр Носсума, который накануне предложил своим лыжникам повесить в туалете фотопортрет россиянина Александра Большунова. Таким образом Носсум хотел вдохновить и мотивировать норвежских лыжников на победу над Большуновым.

«Им надо повесить портрет Большунова не только в туалете, а во всех комнатах в доме», — приводит слова Крамера NRK.

Ранее идею Носсума скептически расценил один из лидеров норвежской сборной Йоханнес Клебо.