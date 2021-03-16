«Трактор» объявил о переходе Кравцова в «Нью-Йорк Рейнджерс»

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов в ближайшее время станет игроком «Нью-Йорк Рейнджерс».

Пресс-служба челябинцев объявила в Twitter, что 21-летний форвард покинул команду и отправился в расположение «синерубашечников».

Кравцова в «Рейнджерс» задрафтовали еще в 2018-м, но в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он так и не дебютировал. Права на россиянина останутся у «Трактора».

В нынешнем сезоне Кравцов принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 24 (16+9) очка.

Ранее стало известно, что форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич попал в ковидный протокол.