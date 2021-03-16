«Трактор» объявил о переходе Кравцова в «Нью-Йорк Рейнджерс»

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов в ближайшее время станет игроком «Нью-Йорк Рейнджерс».
Пресс-служба челябинцев объявила в Twitter, что 21-летний форвард покинул команду и отправился в расположение «синерубашечников».
Кравцова в «Рейнджерс» задрафтовали еще в 2018-м, но в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он так и не дебютировал. Права на россиянина останутся у «Трактора».
В нынешнем сезоне Кравцов принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 24 (16+9) очка.
Ранее стало известно, что форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич попал в ковидный протокол.
Спасибо за игру, Виталий! ��— HCTraktor1947 (@HCTraktor1947) March 16, 2021
Виталий Кравцов покинул расположение «Трактора». Воспитанник «черно-белых» отправился в Северную Америку, где продолжит выступления в клубе НХЛ «Нью Йорк Рейнджерс». Права на хоккеиста в КХЛ остаются за челябинским клубом. pic.twitter.com/u5tndvnrxo