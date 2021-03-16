Ближайшие матчи КХЛ и МХЛ начнутся с минуты молчания в память о Файзутдинове

Ближайшие матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) стартуют с минуты молчания в память о скончавшемся игроке «Динамо» из Санкт-Петербурга Тимуре Файзутдинове.

Об этом говорится в сообщении в Twitter МХЛ.

19-летний защитник молодежной команды «Динамо» ушел из жизни 16 марта в реанимации. 12 марта Файзутдинов получил тяжелую травму в матче плей-офф МХЛ против ярославского «Локомотива» после попадания шайбы в сонную артерию и был экстренно доставлен в больницу. Врачи оценивали его состояние как критическое. Он скончался, не приходя в сознание.

В нынешнем сезоне МХЛ Файзутдинов принял участие в 54 матчах, отметившись семью результативными передачами.