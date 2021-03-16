Чемпионку России по лыжному фристайлу задержали с героином

Чемпионка России по лыжному фристайлу Анна Орловская была задержана в Москве с наркотиками.

Как пишет Telegram-канал Mash, сотрудники правоохранительных органов 15 марта на Рублевке нашли у Орловской семь свертков, наполненных героином. По предварительной версии, бывшая спортсменка должна была разнести запрещенные вещества по адресам. С собой у Орловской также были несколько мобильных телефонов, банковские карты и ключи. В беседе она призналась, что успела оставить часть наркотиков в районе Крылатских холмов.

Орловская в мире спорта получила известность в начале 2010-х, одержав победу на чемпионате России в дисциплинах слоупстайл и хафпайп и войдя в десятку на этапе Кубка мира. В 2013-м она была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Петтер Нортуг приговорен к сроку за хранение наркотиков.