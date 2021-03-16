«МЮ» готов платить Холланду £350 тыс. в неделю

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холланда.

Как стало известно Manchester Evening News, главный тренер «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер и спортивный директор клуба Джон Мерто согласны, что приобретение норвежца станет серьезным усилением для команды. При этом «Юнайтед» придется выдержать конкуренцию с другим манчестерским коллективом — «Ман Сити».

По информации источника, «МЮ» готов предложить Холланду зарплату в размере £350 тыс. в неделю.

В нынешнем сезоне 20-летний Холланд принял участие в 30 матчах во всех турнирах, отметившись 30 голами и восемью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Донни ван де Бек настроен покинуть «Манчестер Юнайтед».