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Спортивные новости

«Тамбов» начал погашать долги перед игроками и персоналом

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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что клуб начал выплаты по задолженностям.

«Поступили деньги, клуб начал выплачивать долги. Это лишь первоначальный транш — около 20-30 млн. Процедура следующая: первые выплаты идут работникам клуба, а потом деньги будут выплачены тем, кто покинул «Тамбов», — сказал Худяков в интервью «Чемпионату».

Напомним, «Тамбов» подал иск о банкротстве в начале февраля, сумма исковых требований тамбовчан составляла более 300 млн рублей. Члены РПЛ поддержали досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны лиги.

Председатель областного спорткомитета Михаил Белоусов в письме заверил главу РФС Александра Дюкова, что власти региона выделят 207 млн рублей на погашение долгов футбольного клуба. Это решение согласовано с губернатором области Александром Никитиным.

Недавно голкипер Сергей Рыжиков покинул клуб заявив, что приостанавливает работу по статье 142 ТК РФ о невыплате зарплаты на протяжении двух и более месяцев.

Ранее сообщалось, что вратарь Рыжиков обвинил «Тамбов» во лжи.

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