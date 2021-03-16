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Спортивные новости

«Будет яркая бойня»: Валуев высказался по поводу предстоящего матча ЦСКА - «Зенит»

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Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев, поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ ЦСКА - «Зенит». Валуев, напомним, является болельщиком питерского клуба.

«Завтра будет яркая бойня! За «Зенит» я болею всей душой — хоть ночью мне позвоните, я скажу то же самое. Так что в победу над армейцами верю, мы на то и есть болельщики — чтобы до конца, даже в не самой выигрышной ситуации, верить в победу. Завтра я буду надеяться на красивую игру с позитивным для петербуржцев результатом. Верю в чемпионство моей любимой команды!» — сказал Валуев в интервью Sport24.

Игра ЦСКА — «Зенит» состоится 17 марта и начнется в 20.00 по московскому времени. Армейцы занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России и отстают от лидирующего питерского клуба на пять очков. На втором месте идет московский «Спартак», который проигрывает первому месту четыре очка.

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