Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссии»

В 23.00 по московскому времени начнется ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией». В первой встрече победил «Манчестер Сити» со счетом 2:0. Голы на счету полузащитника Бернарду Силвы и нападающего Габриэла Жезуса.

Таким образом, немецкому клубу, чтобы пройти в следующий раунд турнира, на чужом поле необходимо выиграть как минимум со счетом 3:1.

Стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Р. Диаш, Канселу, Уолкер, Родри, Фоден, Гюндоган, Де Брёйне, Б. Силва, Марез.

Стартовый состав «Боруссии» М: Зоммер, Тюрам, Эльведи, Закария, Гинтер, Лайнер, Бенсебаини, Нойхаус, Хофманн, Штиндль, Эмболо.

«Газета.Ru» проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» - «Боруссия» М.