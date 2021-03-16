Бельгия и Нидерланды хотят объединить свои чемпионаты

25 бельгийских футбольных клубов на общем собрании единогласно проголосовали за слияние своего национального турнира с чемпионатом Нидерландов, сообщается на официальном сайте Бельгийской профессиональной лиги.

«Это желание основано как на уважении к спортивным амбициям крупнейших клубов, так и на необходимости обеспечения финансовой стабильности для всех команд», — говорится в заявлении.

Объединённый турнир будет носить название Beneleague. Детали пока что не сообщаются.

Чемпионат Нидерландов недавно обошел российскую лигу и занимает седьмое место в рейтинге УЕФА, что позволяет стране выставлять два клуба в Лигу чемпионов и три в остальные еврокубковые турниры. Бельгия в рейтинге УЕФА на девятом месте и может заявлять клубы в еврокубки по той же квоте, что и Нидерланды.

«Новость страшная»: Россия опустилась в рейтинге УЕФА.