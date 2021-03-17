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Спортивные новости

Передача Капризова помогла «Миннесоте» всухую обыграть «Аризону»

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» оказалась сильнее «Аризоны Койотс».

Встреча прошла в Сент-Поле на арене «Эксел Энерджи Центр» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Хартман, Матс Цукарелло и Джаред Сперджен.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов записал на свой счет одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин единолично вышел на шестое место в списке лучших снайперов НХЛ.

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