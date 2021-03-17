«Питтсбург» Малкина с минимальным счетом уступил «Бостону» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» оказался сильнее «Питтсбург Пингвинз».

Встреча прошла в Питтсбурге на «ППГ Пэйнтс Арене» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Давид Пастрняк и Трент Фредерик.

У проигравшей команды единственный гол на счету Брендона Танева.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин единолично вышел на шестое место в списке лучших снайперов НХЛ.