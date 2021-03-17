Капризов стал главным претендентом на приз лучшему новичку сезона НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал главным претендентом на приз лучшему новичку сезона. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Согласно предварительному голосованию на «Колдер Трофи», воспитанник новокузнецкой школы хоккея набрал 84 балла, получив от респондентов 16 первых мест.

Его главным конкурентом на данный момент является Тим Штюцле из «Оттавы», на счету которого 37 баллов.

Ранее сообщалось, что в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» уступил «Тампе-Бэй Лайтнинг».