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Спортивные новости

Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на русскоязычной версии сайта организации.

В матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» россиянин забросил шайбу и отметился результативной передачей. Нападающий вышел на чистое шестое место по количеству голов в НХЛ (718) и поднялся на 34-ю строчку в списке лучших бомбардиров лиги (1301).

Второй звездой дня признан форвард «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри. Во встрече с «Анахайм Дакс» (8:4) канадец забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

Третьим стал голкипер «Миннесоты Уайлд» Каапо Кахконен, отразивший 31 бросок и оформивший шат-аут в игре с «Аризоной Койотс» (3:0).

Ранее бывший тренер Овечкина назвал россиянина величайшим снайпером всех времен.

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