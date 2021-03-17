Защитник «Спартака» Кутепов вызван в сборную России

Тренерский штаб сборной России принял решение вызвать защитника московского «Спартака» Илью Кутепова в расположение команды для подготовки к матчам отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, сообщается на странице сборной в Telegram.

Игрок красно-белых заменит футболиста «Зандхаузена» Андрея Жирова. Немецкий клуб проинформировал Российский футбольный союз (РФС) о том, что с высокой долей вероятности защитник не отправится в расположение сборной из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

«РФС и тренерско-административный штаб национальной команды будут внимательно следить за ситуацией и в случае необходимости оперативно реагировать и вносить изменения в состав сборной», — говорится в сообщении.

В марте сборная России на выезде встретится с командой Мальты (24 марта), дома сыграет словенцами (27 марта) и в гостях проведет матч со Словакией (30 марта).

Ранее был объявлен состав сборной России на мартовские матчи отбора ЧМ-2022.