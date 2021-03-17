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Спортивные новости

Матч «Спартак» — «Урал» начнется с минуты молчания в память об отце Федуна

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Матч 23-го тура чемпионата России между московским «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом» начнется с минуты молчания в память о заслуженном враче РСФСР Арнольде Федуне, сообщается на официальной странице Российской премьер-лиги (РПЛ) в Telegram.

Бывший главный врач Ракетных войск стратегического назначения СССР и хирург на космодроме Байконур скончался 16 марта в возрасте 92 лет. Его сын Леонид Федун является владельцем «Спартака», а сам Арнольд Федун многие годы болел за красно-белых.

Также все матчи 23-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о мастере спорта и заслуженном тренере РСФСР Юрии Шикунове. В составе национальной команды СССР он взял серебро чемпионата Европы 1964 года. После завершения спортивной карьеры он работал начальником СКА и тренером «Ростсельмаша». Шикунов умер 15 марта на 82-м году жизни.

Ранее в «Спартаке» выразили соболезнования в связи со смертью Арнольда Федуна.

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