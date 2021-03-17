Назван преемник Третьяка в Международной федерации хоккея

Федерация хоккея России (ФХР) намерена выдвинуть кандидатуру серебряного призера Олимпийских игр 1998 года в Нагано Павла Буре на место в совете Международной федерации хоккея (ИИХФ).

17 марта стало известно, что глава ФХР Владислав Третьяк покинул организацию из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS), запрещающего российским официальным лицам занимать должности в международных спортивных федерациях в течение двух лет.

«На вакантное место в составе руководящей структуры международной федерации ФХР выдвинет своего кандидата — Павла Буре, легенду российского и международного хоккея, заслуженного мастера спорта СССР, обладающего авторитетом в международном хоккее», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ФХР.

Третьяк вошел в состав Совета в 2012 году. В 2016-м он был переизбран. В 2006 году трехкратный олимпийский чемпион победил на выборах главы ФХР.

С 2003 года Третьяк является депутатом Госдумы от партии «Единая Россия».

Буре — серебряный призер Олимпиады-1998 и обладатель бронзовой награды Игр-2002 в американском Солт-Лейк-Сити. Также в составе национальной команды он завоевал золото чемпионата мира в Швейцарии 1990 года.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Буре провел 12 сезонов. Он выступал за «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Форвард объявил о завершении спортивной карьеры 1 ноября 2005.

20 мая 2012 года россиянин был включен в Зал славы ИИХФ, став 31-м представителем России.