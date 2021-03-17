Широков поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Зенит»

Экс-игрок сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча 23 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом», передает «СЭ».

«Фаворита в этом матче нет. Почему бы ЦСКА и не победить? Для них это очень важный матч, в принципе, как и для «Зенита», — сказал Широков.

Футболист отметил, что победа сине-бело-голубых не убьет интригу в чемпионской гонке, но многое станет ясно. Также Широков считает, что для «Зенита» главный конкурент — он сам.

«Если петербуржцы не будут терять очки, как это было в начале года, то спокойно станут обладателями титула», — добавил он.

В турнирной таблице РПЛ клуб с берегов Невы занимает первое место, набрав 45 очков. Подопечные Виктора Гончаренко расположились на третьей строчке, имея в активе 40 баллов.

Ранее «Тамбов» начал погашать долги перед игроками и персоналом.