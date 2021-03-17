Стали известны составы на матч РПЛ ЦСКА — «Зенит»

Стали известны составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом».

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Зайнутдинов, Эджуке, Влашич, Рондон, Фернандес, Ахметов, Обляков, Кучаев.

«Зенит»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Сантос, Вендел, Дзюба, Азмун, Ловрен, Оздоев, Кузяев, Барриос.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Виктора Гончаренко занимают третье место, набрав 40 очков. Сине-бело-голубые расположились на первой строчке, имея в активе 45 баллов. В матче первого круга победу одержала команда Сергея Семака. На дубль Сердара Азмуна точным ударом ответил Никола Влашич.

Встреча начнется в 20.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее бывший футболист сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Зенит».