Плющенко будет один сопровождать Трусову на чемпионате мира

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о том, что он один будет сопровождать Александру Турусову на чемпионате мира, передает Sport24.

Напомним, соревнования пройдут в Стокгольме с 22 по 28 марта.

«На чемпионате мира Сашу Трусову буду сопровождать я один. С Владимиром Литвинцевым поедет Сергей Розанов», — заявил специалист.

Напомним, Трусова является бронзовой медалисткой чемпионата Европы 2020 года, который проходил в австрийском Граце. С 2016 по 2020 год спортсменка занималась в группе Этери Тутберидзе.

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