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Спортивные новости

Туктамышева показала экипировку сборной России на ЧМ по фигурному катанию

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Россиянка Елизавета Туктамышева показала в сториз Instagram экипировку сборной России на чемпионате мира по фигурному катанию.

Напомним, соревнования пройдут с 22 по 28 марта в Стокгольме.

Форма выполнена в красно-белых цветах. На ней отсутствует надпись «Россия».

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее сообщалось о том, что Туктамышева планирует внести изменения в произвольную программу перед ЧМ.

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