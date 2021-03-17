Тренерский штаб Тутберидзе поедет на ЧМ по фигурному катанию в полном составе

Тренерский штаб Этери Тутберидзе поедет на чемпионат мира по фигурному катанию в полном составе, передает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на генерального директора центра спорта и образования «Самбо-70» Рената Лайшева.

«Они полетят специальным бортом, закрытым от всевозможных дуновений коронавируса, вместе со сборной. Полетят втроем — Тутберидзе, Дудаков и Глейхенгауз, несмотря на ограничения», — сказал Лайшев.

Также Лайшев отметил, что тренерам удастся полететь втроем благодаря тому, что школа «Самбо-70» — великая и воспитывает лучших спортсменов.

Напомним, чемпионат мира пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта. Из-за ограничений, которые введены из-за пандемии коронавируса, на соревнования допускается только один тренер для одного спортсмена.

Ранее сообщалось о том, что Евгений Плющенко будет один сопровождать Александру Трусову на чемпионате мира.