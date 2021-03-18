Емельяненко заявил, что у Харитонова нет шансов в бою с ним

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
РоторРостов
0:4
закончен
ЦСКАЗенит
2:3
закончен
АхматАрсенал
2:0
закончен
Лига чемпионов
Челси Атлетико М
2:0
закончен
Бавария Лацио
2:1
закончен
Италия / Серия А
ТориноСассуоло
3:2
закончен
Испания / Примера
СевильяЭльче
2:0
закончен
КХЛ / плей-офф
ЦСКАЛокомотив
0:2
закончен
Ак БарсСалават Юлаев
4:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Оттава СенаторзВанкувер Кэнакс
2:3 (Б)
закончен
Нью-Йорк РейнджерсФиладельфия Флайерз
9:0
закончен
Виннипег ДжетсМонреаль Канадиенс
4:3 (ОТ)
закончен
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
5:4
закончен
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
3:7
закончен
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
4:1
закончен
Россия / Премьер-Лига
УфаЛокомотив М
17:00
КраснодарДинамо М
19:00
Спартак МУрал
19:00
Лига Европы
Динамо З Тоттенхэм Хотспур
20:55
Мольде Гранада
20:55
Шахтёр Д Рома
20:55
Арсенал Олимпиакос
20:55
Рейнджерс Славия П
23:00
Милан Манчестер Юнайтед
23:00
Янг Бойз Аякс
23:00
Вильярреал Динамо К
23:00
КХЛ / плей-офф
СКАДинамо М
19:30
АвангардМеталлург Мг
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
02:00
Баффало СэйбрзБостон Брюинз
02:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
02:00
Каролина ХаррикейнзКоламбус Блю Джекетс
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингЧикаго Блэкхоукс
02:00
Флорида ПантерзНэшвилл Предаторз
02:00
Детройт Ред УингзДаллас Старз
02:30
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
04:00
Эдмонтон ОйлерзВиннипег Джетс
04:00
Анахайм ДаксАризона Койотс
05:00
Единая лига ВТБ
Локомотив-Кубань Парма
19:30
Россия / Премьер-Лига
РубинХимки
19:00
СочиТамбов
19:00
Германия / Бундеслига
АрминияРБ Лейпциг
22:30
Италия / Серия А
ПармаДженоа
22:45
Франция / Лига 1
Сент-ЭтьенМонако
23:00
Испания / Примера
БетисЛеванте
23:00
Англия / Премьер-лига
ФулхэмЛидс Юнайтед
23:00
КХЛ / плей-офф
ЦСКАЛокомотив
19:30
Ак БарсСалават Юлаев
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
02:00
Монреаль КанадиенсВанкувер Кэнакс
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
02:00
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
04:00
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
05:00
Развернуть

Спортивные новости

Емельяненко заявил, что у Харитонова нет шансов в бою с ним

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Боец Александр Емельяненко заявил, что у Сергея Харитонова нет шансов в поединке с ним.

На YouTube-канале «Лысый хищник» Емельяненко отметил, что Харитонов хочет за бой $1 млн, но в России никто не заплатит такую сумму.

«Если кто-то организует встречу, то я его побью. Я не выпрашиваю миллион. Я его отправлю в нокаут. Он тяжелый и не умеет бороться. Он не дышит. Он не готов к длительным поединкам», — заявил Емельяненко.

Также боец отметил, что Харитонов не обладает сильным ударом, а просто обозначает дистанцию.

Напомним, спортсмены встречались 10 сентября 2006 года. Емельяненко одержал победу нокаутом.

Харитонов провел за карьеру 37 боев, одержав 30 побед.

Ранее скандальный боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик на своей странице в Instagram сообщил, что его поединок с Александром Емельяненко состоится в мае на «ВТБ Арене».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.