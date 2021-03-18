Емельяненко заявил, что у Харитонова нет шансов в бою с ним

Боец Александр Емельяненко заявил, что у Сергея Харитонова нет шансов в поединке с ним.

На YouTube-канале «Лысый хищник» Емельяненко отметил, что Харитонов хочет за бой $1 млн, но в России никто не заплатит такую сумму.

«Если кто-то организует встречу, то я его побью. Я не выпрашиваю миллион. Я его отправлю в нокаут. Он тяжелый и не умеет бороться. Он не дышит. Он не готов к длительным поединкам», — заявил Емельяненко.

Также боец отметил, что Харитонов не обладает сильным ударом, а просто обозначает дистанцию.

Напомним, спортсмены встречались 10 сентября 2006 года. Емельяненко одержал победу нокаутом.

Харитонов провел за карьеру 37 боев, одержав 30 побед.

Ранее скандальный боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик на своей странице в Instagram сообщил, что его поединок с Александром Емельяненко состоится в мае на «ВТБ Арене».