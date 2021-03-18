Туктамышева ответила на вопрос о завершении карьеры

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, когда она планирует завершить спортивную карьеру, передают «Известия».

«Не могу ничего точно сказать. Конкретной цели кататься до определенного возраста у меня нет. Буду выступать, пока позволяет мое тело», — сказала спортсменка.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль континентального первенства. В текущем сезоне Туктамышева стала победительницей этапа Гран-при, который проходил в Москве. Также она завоевала золото первенства России — 2013 и стала победительницей финала Гран-при сезона-2014/15.

Ранее тренер по фигурному катанию Алексей Мишин поделился ожиданиями от выступления Елизаветы Туктамышевой на чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдет с 22 по 28 марта 2021 года в Стокгольме.