Исмаилов рассказал об опасениях Минеева подвергнуться сексуальному насилию

Российский боец Магомед Исмаилов прокомментировал поведение Владимира Минеева, передает «СЭ».

В конце 2020 года болельщики Исмаилова напали на Минеева в октагоне из-за того, что Исмаилов имитировал проход в ноги, а Минеев ударил оппонента микрофоном После этого инцидента на своем YouTube-канале Минеев выложил ролик, на котором микрофон заменен мужским половым органом.

Магомед предложил Владимиру поговорить наедине, но тот ответил отказом.

«Нормальный мужчина отреагировал бы, что в комнату приглашают порешать вопросы, как мужчины. А ему кажется, что его изнасиловать хотят. Он же так и сказал: «Что за гомосексуальный настрой?» — сказал Исмаилов.

Также Исмаилов предположил, что Минеев имеет проблемы в этом вопросе.

Ранее Исмаилов назвал бойцов из России, с которыми хочет провести поединок.