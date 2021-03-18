Новое видео фигуристки Медведевой взорвало TikTok

Российская фигуристка Евгения Медведева выложила новое видео в TikTok.

В ролике спортсменка рассказывает о частых фразах, которые слышит в свой адрес.

«Моя бабушка — твоя фанатка», «Ты пируэты крутишь?»

«Пируэты, да», — отвечает Медведева.

Видео собрало 40 тысяч просмотров за два часа.

Напомним, спортсменка является двукратной чемпионкой мира и Европы. В 2018 году она выиграла серебро Олимпиады в одиночном катании и командных соревнованиях.

Стоит отметить, что осенью 2020 года фигуристка достаточно сильно болела — сначала у Медведевой были серьезные проблемы со спиной, а потом она заболела коронавирусной инфекцией, которая поразила ее легкие.

Ранее сообщалось о том, что олимпийский чемпион Алексей Ягудин и Евгения Медведева примут участие в съемках сериала «Последний аксель».