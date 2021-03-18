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Спортивные новости

Глава UFC отреагировал на намеки Хабиба о возвращении в октагон

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт отреагировал на намеки россиянина Хабиба Нурмагомедова о возвращении в октагон.

Уайт оставил комментарий под постом в Instagram, на котором Хабиб изображен с бывшим генеральным директором организации Лоренцо Фертиттой.

17 марта Хабиб попросил Уайта направить ему геолокацию главы промоушена. С такой же просьбой Хабиб обращался к Конору Макгрегору, за шесть месяцев до их поединка.

24 октября Хабиб одолел американца Джастина Гэтжи. После боя он объявил об уходе из спорта, чтобы сдержать обещание, которое дал матери. На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках.

Ранее боец Ислам Махачев раскрыл роль действующего обладателя титула в легком весе Хабиба Нурмагомедова в поединке против Дрю Добера на турнире UFС 259.

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