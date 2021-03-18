«Уфа» и «Локомотив» объявили составы на матч РПЛ

«Уфа» и московский «Локомотив» определились со стартовыми составами на матч 23-го тура чемпионата России.

Стартовый состав «Уфы»: Беленов, Морозов, Плиев, Табидзе, Йокич, Иванов, Кротов, Урунов, Мрзляк, Бизоза, Милетич.

Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов, Куликов, Мухин, Крыховяк, Лисакович, Камано.

Встреча между «Уфой» и «Локомотивом» пройдет в столице Башкирии на стадионе «Нефтяник». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 17.00 мск. Главным арбитром назначен Станислав Васильев.

После 22 туров «Локомотив» с 37 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Уфа» (14 баллов) располагается на предпоследней, 15-й строчке.

Встреча первого круга первенства страны, прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась победой «железнодорожников» со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» Никита Иосифов может перейти в «Вильярреал».