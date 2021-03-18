Дубли Ларссона и Соболева помогли «Спартаку» разгромить «Урал»

Московский «Спартак» нанес разгромное поражение екатеринбургскому «Уралу» в матче 23-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Москве на «Открытие банк арене», завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. На 12-й минуте нападающий красно-белых Джордан Ларссон отравил мяч в ворота соперника ударом из-за штрафной площади. Спустя 14 минут полузащитник хозяев Квинси Промес после эффектного дриблинга пробил в дальний угол ворот гостей. Уже в добавленное к первому тайму время форвард Александр Соболев реализовал 11-метровый удар.

В начале второй половины игры Эрик Бикфалви был точен с пенальти. Восстановил разницу в счете Ларссон, который со штрафного направил мяч под перекладину. В добавленное к тайму время Соболев реализовал второй 11-метровый удар.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 23 туров «Спартак» с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), отставая от лидирующего петербургского «Зенита» на четыре балла. «Урал» (26 очков) располагается на 12-й строчке.

В следующем туре «Спартак» на выезде встретится с «Ростовом» (4 апреля), а «Урал» примет тульский «Арсенал» (4 апреля).

Ранее сообщалось, что игрок «Урала» агрессивно отреагировал на вопрос в перерыве матча со «Спартаком».

Россия. Премьер-лига. 23-й тур

«Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 5:1

Голы: 1:0 — Ларссон,12; 2:0 — Промес, 26; 3:0 — Соболев, 45+3 (пенальти); 3:1 — Биквалфи, 55 (пенальти); 4:1 — Ларссон, 57; 5:1 — Соболев, 90+8.