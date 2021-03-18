«Динамо» нанесло поражение СКА в первом матче второго раунда Кубка Гагарина

Московское «Динамо» одержало победу над петербургским СКА в первом матче 1/2 финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Михал Чайковски, Андрей Сергеев, Оскар Линдберг и Дмитрий Яшкин. У хозяев шайбу забросил Лукас Бенгтссон.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» вышло вперед в серии до четырех побед — 1-0. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 20 марта.

Ранее сообщалось, что магнитогорский «Металлург» на выезде одержал победу над казахстанским «Барысом» в шестом матче серии 1/4 финала Восточной конференции.

КХЛ. Кубок Гагарина. Западная конференция. 1/2 финала. 1-й матч

СКА (Санкт-Петербург, Россия) — «Динамо» (Москва, Россия) — 1:4 (0:1, 0:1, 0:2)

0:1 — Чайковски (Яшкин, Кагарлицкий) — 11:15 (5x4)

0:2 — Сергеев (Круглов, Игумнов) — 30:54

0:3 — Линдберг (Чайковски, Тарасов) — 44:53

1:3 — Бенгтссон (Вей, Бурдасов) — 55:23 (5x4)

1:4 — Яшкин (Шипачев, Тарасов) — 57:42 (en)