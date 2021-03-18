«Металлург» обыграл «Авангард» в первом матче серии плей-офф КХЛ

Магнитогорский «Металлург» нанес поражение омскому «Авангарду» в первом матче 1/2 финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Филип Хольм, Тейлор Бек, Семен Кошелев, Сергей Мозякин и Андрей Нестрашил. У «ястребов» шайбы забросили Рид Буше и Егор Чинахов.
«Металлург» вышел вперед в серии до четырех побед — 1-0. Следующий матч пройдет в Балашихе 20 марта.
Ранее сообщалось, что московское «Динамо» одержало победу над петербургским СКА в первом матче 1/2 финала Западной конференции КХЛ.
КХЛ. Кубок Гагарина. Восточная конференция. 1/2 финала. 1-й матч
«Авангард» (Омск, Россия) — «Металлург» (Магнитогорск, Россия) — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)
0:1 — Хольм (Прохоркин) — 05:21
1:1 — Буше (Каски, Толчинский) — 10:51 (5x4)
1:2 — Бек (Мозякин, Хольм) — 35:59 (5x4)
2:2 — Чинахов (Береглазов, Семенов) — 36:18
2:3 — Кошелев (Мартынов, Бек) — 45:15
2:4 — Мозякин (Расмуссен, Карпов) — 45:51
2:5 — Нестрашил (Бек, Расмуссен) — 48:00 (5x4)