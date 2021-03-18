Тедеско ответил на вопрос о возможном продлении контракта со «Спартаком»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о возможном продлении контракта с клубом.

«Что надо сделать, чтобы я поменял решение об уходе? Спасибо за теплые слова. Мы сегодня выиграли, и мне нравится здесь находиться», — сказал специалист на пресс-конференции после матча 23-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала».

Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года. В декабре 2020 года он заявил, что не будет продлевать контракт с клубом. Действующее соглашение рассчитано до лета 2021 года. По словам специалиста, из-за пандемии коронавируса он хочет вернуться к семье в Германию.

После 23 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 44 очка. Красно-белые отстают от лидирующего петербургского «Зенита» на четыре балла.

Ранее генеральный директор нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов ответил на вопрос о поисках нового главного тренера «Спартака».