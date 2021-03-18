«Тоттенхэм» разгромно проиграл загребскому «Динамо» и вылетел из Лиги Европы

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» потерпел разгромное поражение от загребского «Динамо» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в столице Хорватии на стадионе «Максимир», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Мислав Оршич.

Первая встреча между «Тоттенхэмом» и «Динамо», прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан. Таким образом, по сумме двух встреч в следующий раунд турнира прошел хорватский клуб.

Соперник «Динамо» по четвертьфиналу станет известен после жеребьевки, которая пройдет в швейцарском Сьоне 19 марта.

Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтер» проиграл «Роме» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

«Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия) — 3:0

Голы: 1:0 — Оршич, 62; 2:0 — Оршич, 83; 3:0 — Оршич, 106.