27 сейвов Варламова не спасли «Айлендерс» от поражения «Филадельфии»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» оказалась сильнее «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Нассау Колизей» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей с минимальным счетом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Клод Жиру, Якуб Ворачек и Оскар Линдблом, оформивший дубль.

У проигравшей команды отличились Майкл Дал Колл, Себастьян Ахо и Оливер Уальстрем.

Российский голкипер «островитян» Семен Варламов совершил 27 сейвов.



Ранее сообщалось, что московское «Динамо» одержало победу над петербургским СКА в первом матче 1/2 финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).