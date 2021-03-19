Агент Селюк призвал «Спартак» во что бы то ни стало сохранить Тедеско

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк призвал руководство московского «Спартака» во что бы то ни стало сохранить Доменико Тедеско на посту главного тренера. Об этом сообщает Sport24.

По его мнению, ради этого супруге Леонида Федуна Зареме Салиховой стоит отказаться от всех подарков своего мужа.

«Как я и говорил, Тедеско и Зарема — молодцы. Команда играет в атакующий футбол. По игре «Спартак» сейчас — одна из лучших команд России.

Зарема, откажись от всех подарков, но уговори Федуна оставить Тедеско. Для всего российского футбола это будет большой вклад от тебя. Еще больше, чем в случае с Ларссоном», — сказал Селюк.

Ранее нападающий московского «Спартака» и сборной Швеции Джордан Ларссон пообещал выложиться на 100% в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).