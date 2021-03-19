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Спортивные новости

Ларссон пообещал выложиться на 100% в борьбе за чемпионство

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Нападающий московского «Спартака» и сборной Швеции Джордан Ларссон пообещал выложиться на 100% в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он сообщил в эфире телеканала «Матч ТВ».

По его мнению, красно-белым по силам навязать заочную борьбу в оставшихся матчах петербургскому «Зениту», идущему на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

«Безусловно, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы стать первыми. «Спартак» — самый большой клуб России, и мы обязаны бороться за высокие места.

Мы выложимся на 100% в борьбе за чемпионство», — сказал швед.

Напомним, что за семь туров до конца чемпионата подопечные Доменико Тедеско остаются от «Зенита» на четыре очка.

Ранее сообщалось, что хавбек «Спартака» Умяров выразил надежду на поражения петербургского «Зенита» в оставшихся матчах РПЛ.

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