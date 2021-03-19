Навка оценила ответ Путина Байдену

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка высказалась о словах президента России Владимира Путина в адрес американского главы Джо Байдена.

17 марта Байден в интервью телекомпании ABC News утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он Путина убийцей. В ответ президент России пожелал американскому коллеге здоровья, а также вспомнил из своего детства фразу «кто как обзывается, тот так и называется». Также Путин предложил Байдену провести в ближайшие дни «прямой, честный разговор» в формате онлайн.

«Переполняет гордость за нашего президента, который своими словами и действиями доказывает, что не место красит человека, а человек место! Сдержанно, корректно, конкретно, четко, в интересах России и мировой стабильности», — написала Навка в Instagram.

Ранее супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова призналась, что разочаровалась в США.