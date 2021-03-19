Менеджер Шубенкова высказался о возможности получения нейтрального статуса

Менеджер чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова Павел Воронков высказался о возможности получения нейтрального статуса.

18 марта Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) разрешил выдачу российским спортсменам статуса нейтрального атлета. Прежде в СМИ появилась информация, что в отношении бегуна открыто дело о нарушении антидопинговых правил. В январе 2021 года Шубенков сообщил, что получил письмо от Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU), добавив, что не имеет каким-либо ограничений в тренировках.

«Мы пока с Сергеем не обсуждали этот вопрос подачи. Скорее всего, этот вопрос через наших юристов нужно будет задать AIU, чтобы понять ситуацию и не сделать каких-то непонятных вещей.

Считаю, что Шубенков имеет право это сделать. Но чтобы уверенно об этом утверждать, нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация», — цитирует Воронкова РИА «Новости».

Представитель спортсмена отметил, что пока нет ни формы документа, ни механизма его подачи в World Athletics.

Ранее представитель Шубенкова высказался о возможной дисквалификации спортсмена.